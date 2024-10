Le PSG prépare son mercato, l'historique inquiétant !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré les 4 recrues au compteur lors du dernier mercato estival, le PSG accuse encore certaines carences au sein de l'effectif de Luis Enrique. Pour remédier à cela, le club de la capitale pourrait décider de bouger ses pions en janvier prochain et s'offrir un ou plusieurs nouveaux joueurs lors du mercato hivernal. Alors qu'on parle notamment de l'arrivée d'un nouveau buteur, les choix du PSG ont rarement été les plus judicieux en janvier.

Alors qu'on prédisait un mercato XXL cet été au PSG, le club de la capitale a seulement fait venir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Le départ de Kylian Mbappé n'aura même pas été pallié, ce qui peut quelque peu faire défaut aujourd'hui à Luis Enrique. Pour remédier à cela, le PSG pourrait alors sauter sur certaines occasions lors du mercato hivernal à venir. Si le club de la capitale est habitué à se montrer actif lors du mois de janvier, les transferts réalisés n'ont que très rarement été les plus fructueux...

Le PSG se rate au mercato hivernal

Quels ont alors été les joueurs recrutés par le PSG en janvier au cours des précédentes années ? En 2024, le club de la capitale avait trouvé son bonheur au Brésil avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui doivent encore faire leurs preuves. Parmi les autres recrues hivernales qui ont déçu au PSG, on peut citer Leandro Paredes en 2019, Lassana Diarra en 2018, Julian Draxler et Gonçalo Guedes en 2017 ou encore Yohan Cabaye en 2014.

2012 : Le recrutement parfait du PSG

En janvier 2013, le PSG s'était à l'époque renforcé avec les arrivées de Lucas Moura et David Beckham. Mais s'il y a bien un mercato hivernal qui a été rondement mené par le club de la capitale, c'est celui de 2012. A ce moment, Paris avait alors fait venir Thiago Motta de l'Inter Milan, Maxwell du FC Barcelone ainsi qu'Alex de Chelsea. Si le défenseur central brésilien a été très bon à Paris, on retiendra surtout le passage du milieu de terrain italien et du latéral auriverde qui ont su laisser leur trace dans l'histoire du club de la capitale. Voilà donc l'exemple à suivre si le PSG veut réussir son prochain mercato hivernal. Rendez-vous maintenant à partir du 1er janvier.