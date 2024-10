OM : Rabiot maltraité, il charge le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Formé au PSG, Adrien Rabiot aura disputé 227 matchs sous les couleurs parisiennes entre 2012 et 2019. L’histoire s’est cependant mal terminée entre les deux parties, et cinq ans plus tard, voilà que le milieu de terrain français a signé en faveur de l’OM. Pour l’ancien des deux clubs ennemis Daniel Xuereb, le club parisien a maltraité son ancien protégé.

Ce dimanche soir, l’OM accueille le PSG au Vélodrome à l’occasion du premier Classique de la saison (20h45). Une rencontre comptant pour la 9ème journée de Ligue 1, et qui va opposer deux ennemis très proches au classement (l’OM 3ème avec 17 points, le PSG leader avec 20 points). Surtout, ce choc va sans doute être plus que particulier pour Adrien Rabiot.

Adrien Rabiot va retrouver le PSG

Formé au PSG et longtemps chouchou du Parc des Princes, le milieu de terrain désormais âgé de 29 ans s’est engagé en faveur de l’OM en septembre dernier. Ayant quitté librement le PSG en 2019, Rabiot avait alors signé à la Juventus. Bis repetita cinq ans plus tard pour le Français, qui a décidé de rentrer en Ligue 1, mais au sein du grand ennemi du club parisien. Joueur du PSG entre 1986 et 1989 puis de l’OM en 1991-1992, Daniel Xuereb s’est exprimé sur le cas de Rabiot avant le choc.

« On ne peut pas dire qu’il ait été bien traité à Paris »

« Jouer contre son ancien club, c’est un match que l’on souligne avant, un match important à tes yeux. Rabiot est un joueur parti de Paris pour aller à la Juve, on ne peut pas dire qu’il ait été bien traité à Paris, c’est lui qui devrait avoir plus de rancœur envers Paris que l’inverse », a ainsi affirmé l’ancien attaquant auprès de RMC. « Beaucoup de choses ont changé pour lui, le public parisien (absent au Vélodrome) va certainement le prendre en grippe comme ça a toujours été le cas comme pour les anciens. Mais je ne pense pas qu’il va être touché par tout ce qui va pouvoir se dire contre lui ».