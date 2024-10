«Au fond du trou» : Un joueur de l'OM lâche une punchline

Jean de Teyssière

Jouer pour l’Olympique de Marseille est un rêve pour de nombreux joueurs. La ferveur du Vélodrome et la pression autour du club peuvent parfois faire mal. Les crises marseillaises sont différentes de celles des autres clubs, ce qui peut atteindre mentalement certains joueurs. Luis Henrique, l’attaquant brésilien du club phocéen, sait que le contexte marseillais est unique mais le voit positivement.

Cette saison, pour la première fois depuis 2019-2020, l’OM ne disputera pas la Coupe d’Europe. La dernière fois que c’était arrivé, l’OM avait terminé à la deuxième place, lors d’un championnat marqué par la crise sanitaire qui s’était arrêté à la 28ème journée de Ligue 1. Cette saison, avec l’arrivée de Roberto De Zerbi et un mercato XXL, l’OM doit viser haut, sous peine d’être pris à partie par les supporters.

«On va peut-être vous mettre au fond du trou»

Au cours d’une interview accordée au Parisien, Luis Henrique, l’attaquant brésilien de l’OM, raconte le contexte marseillais : « C’est un club qui est tout dans l’intensité, que ce soit quand on joue bien ou quand on joue mal. On va vous mettre tout là-haut si vous jouez bien et on va peut-être vous mettre au fond du trou si vous jouez mal. Mais c’est comme ça dans les grands clubs, quand on a de grands supporters et dans tout club avec beaucoup de passion. »

«C’est le prix à payer»

« C’est le prix à payer. Ça peut être positif : ça nous permet de grandir mentalement, analyse l’ancien joueur de Botafogo. Mais ce n’est pas parce qu’on va nous louer que nous sommes les meilleurs joueurs au monde et ce n’est pas parce qu’on nous critique que nous sommes les pires. C’est quelque chose qu’il faut montrer sur le terrain. L’objectif est de rendre les gens heureux. » Une victoire face au PSG ce dimanche rendra à coup sûr les supporters plus qu’heureux !