Un joueur déclare sa flamme à l’OM à Paris, et assume !

Il y a près de 20 ans, Didier Drogba climatisait le Parc des Princes en inscrivant un doublé lors d'une rencontre de Ligue des champions entre le PSG et Chelsea. Sur fond de rivalité OM-PSG, l'attaquant avait, alors, clamé son amour pour le club marseillais. Ce vendredi, l'ancien international ivoirien est revenu sur ce qui avait été perçu comme une provocation.

Didier Drogba est vite retourné sur les terres françaises après son départ de l’OM. Quelques semaines après son transfert à Chelsea, l’attaquant ivoirien faisait son grand retour au Parc des Princes pour défier le PSG en ouverture de la Ligue des champions. En feu, Drogba inscrivait un doublé et permettait aux Bleus de remporter cette rencontre, haut la main.

Drogba n'a pas oublié à l'OM

Mais ce match avait surtout été marqué par le « Allez l’OM » lâché par Drogba après l’un de ses buts en direction du virage Auteuil. Une phrase qui avait relancé, le temps d’une soirée, la rivalité entre le PSG et l’OM.

« C'était vraiment pour leur dire que j'étais là»

Présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe ce vendredi soir, Drogba est revenu sur cette petite provocation. « Après mon but, je me suis dirigé face au kop et j'ai fait ça spontanément. C'était vraiment pour leur dire que j'étais là et que je n'allais pas me démonter parce que c'était un ex rival » a confié l’ancien attaquant.