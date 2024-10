Rabiot - OM : Une surprise signée Frank McCourt ?

Thomas Bourseau

C'était l'un des transferts que personne n'a vu venir pendant le mercato estival. De par son passif avec le PSG, club ennemi de l'OM, peu ont parié sur la signature du titi parisien à l'Olympique de Marseille. Cependant, cette opération a bien eu lieu et notamment grâce à l'intervention de Frank McCourt, propriétaire du club phocéen.

Adrien Rabiot a tout connu au PSG. Le centre de formation, les premiers pas dans le monde professionnel, un prêt au Toulouse FC pour s'aguerrir ainsi que ses premiers titres de champion de France et de coupes nationales. Sans oublier la Ligue des champions. Cependant, cinq années après son départ du Paris Saint-Germain en 2019 pour la Juventus, Rabiot a traversé à nouveau les Alpes pour revenir dans l'hexagone.

«C’est un club que j’ai choisi avec le cœur»

Néanmoins, après le clôture du mercato estival et de par sa situation contractuelle de l'époque, Adrien Rabiot a pu s'engager en tant qu'agent libre à l'OM qui n'est autre que le rival historique du PSG. Pas de quoi déstabiliser le milieu de terrain de l'équipe de France qui tenait le discours suivant aux médias de l'Olympique de Marseille dans la foulée de sa signature. « Je suis très, très content. Très fier d’être ici. C’est un club que j’ai choisi avec le cœur. J’espère que ça va bien se passer. C’est un très bon choix sportif. J’ai été agréablement surpris (par l’accueil). Ça fait très plaisir. On voit déjà la ferveur. J’imagine que c’est peut-être 2 ou 3% de ce qu’il peut se passer dans le stade, dans la ville. Je suis très content. J’ai hâte de commencer et de voir l’ambiance qu’il peut y avoir au stade ».

Un coup de main de McCourt pour le recrutement de Rabiot ?

A l'approche du Classique opposant l'OM au PSG à l'Orange Vélodrome dimanche soir dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1, L'Equipe a révélé un rôle joué par Frank McCourt dans le recrutement d'Adrien Rabiot. L'entourage du propriétaire de l'Olympique de Marseille assurerait au quotidien sportif que l'hommes d'affaires américain est bien plus investi au club que la saison passée et aurait mis les pieds dans le plat concernant le dossier Rabiot. Rien que ça...