OM : Avant le choc, il menace le PSG !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, en clôture de la 9ème journée de Ligue 1 se jouera le match tant attendu entre l’OM et le PSG. Au stade Vélodrome, cette rencontre pourrait déjà être capitale pour la suite de la saison, trois points séparant le PSG, leader, de l’OM, troisième. Vu les objectifs de l’OM, à savoir de se mêler à la lutte pour le titre, un résultat autre qu’une victoire sera un mauvais résultat.

La dernière fois que l’OM a remporté le Classique face au PSG en Ligue 1, c’était le 13 septembre 2020, au Parc des Princes (1-0). A domicile, ça remonte encore plus loin puisque les supporters n’ont plus vu leur équipe gagner face au PSG depuis 2011 et une victoire 3-0. Une éternité.

Un joueur de l’OM rêve de suivre une figure du PSG ! https://t.co/73ZTzJcnkZ pic.twitter.com/RPTZTPH20W — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

«Nous avons des joueurs jeunes et forts»

Au cours d’une interview accordée au Parisien, l’attaquant de l’OM, Luis Henrique estime que son équipe est capable de rivaliser avec le PSG et Monaco pour le titre : « Bien sûr. Dans notre effectif, nous avons des joueurs qui sont jeunes et forts et à côté, nous avons des joueurs plus expérimentés capables de provoquer ce déséquilibre que le coach souhaite. »

«C’est possible de voir l’OM dans cette lutte pour le titre»

« Je pense que c’est possible de voir l’OM dans cette lutte pour atteindre le plus haut niveau possible », conclut-il ensuite. Le Classique s’annonce bouillant, et il est d’ores et déjà lancé !