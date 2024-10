OM : Rabiot va prendre sa revanche sur le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est l’heure du Classique en Ligue 1 ! Ce dimanche soir au Vélodrome, l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain en clôture de la 9e journée de Ligue 1, et il y aura de l’enjeu puisque seulement trois points séparent les deux équipes au classement. Avec Adrien Rabiot dans ses rangs, le club phocéen peut-il réaliser un gros coup ?

Avec Roberto De Zerbi et les nouveaux joueurs qui ont rejoint ses rangs cet été, l’Olympique de Marseille se veut ambitieux en cette saison de Ligue 1, et un test majeur va permettre au club phocéen de se jauger. Ce dimanche, le Vélodrome sera le théâtre du Classique face à un PSG prévenu de cet OM ambitieux. « On a vu que Marseille s’était bien renforcé, et qu'ils veulent se battre pour le titre, a reconnu Marco Asensio sur les médias du PSG. Nous avons donc conscience que c'est un match d’autant plus important. Non seulement car c’est un Classique, mais aussi parce que c'est un rival direct pour gagner le championnat. Nous sommes donc prêts à 100% et nous voulons gagner ce match. D'abord parce que c'est le Classique, mais aussi parce que c'est très important pour la Ligue 1. » Un renfort est particulièrement attendu pour le rendez-vous.

Mis de côté par le PSG

Formé au PSG et parti par la petite porte, Adrien Rabiot s’apprête à disputer son premier Classique dans la peau d’un joueur de l’OM. Après sept années dans la capitale pour un total de 227 matchs, le milieu de terrain avait été écarté de l’équipe première lors de la seconde partie de saison 2018/19 après son refus de prolonger et avait donc dû ronger son frein durant six mois, avant de filer à la Juventus. Un épisode que n’a pas oublié Adrien Rabiot, ni même Nasser Al-Khelaïfi qui a la dent dure.

« Un joueur exceptionnel »

Considéré comme l’un des nouveaux atouts forts de l’OM cette saison, Adrien Rabiot peut donc prendre une première revanche ce dimanche face au PSG. Au sein du club phocéen, on savoure le fait de pouvoir compter sur lui. « C'est un joueur exceptionnel. Avec le ballon, tu peux voir la technique. Dans le vestiaire, c'est comme un leader, confiait le capitaine Leonardo Balerdi en conférence de presse. Il a vécu beaucoup de choses dans sa carrière. La manière dont il transmet les messages dans le vestiaire, tu peux voir que c'est un joueur incroyable. Il est important pour nous ».

