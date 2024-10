Mercato : Sifflé, il jure fidélité à l'OM !

Thomas Bourseau

Entre ses performances qui ne furent pas toujours excellentes et le fait qu'il ait été conspué par les supporters de l'OM, Leonardo Balerdi disposait d'au moins une bonne raison pour décider de s'en aller et de relever un challenge sportif loin de l'Olympique de Marseille. Mais il n'a jamais été question d'emprunter la voie de la facilité pour le principal intéressé qui a vidé son sac en tant que capitaine du club marseillais pour Téléfoot.

Leonardo Balerdi n'a pas toujours connu des moments faciles à l'OM. Arrivé en prêt à l'été 2020 du Borussia Dortmund à 21 ans, le défenseur central argentin a dû se faire une place dans le cœur des supporters marseillais à force de persévérance et grâce à son imperméabilité aux critiques qui ont plu avec densité par moments.

« J'étais un peu trop sifflé»

Capitaine de l'OM depuis la nomination de Roberto De Zerbi à la fin du mois de juin, Leonardo Balerdi est revenu au micro de TF1 dans le cadre de l'émission Téléfoot sur le souvenir le plus dur qu'il garde depuis le début de son aventure à l'Olympique de Marseille. « J'étais un peu trop sifflé, mais il y a eu des grands moments aussi. J'ai toujours eu la même mentalité que ce soit dans les bons moments et dans les moments difficiles. J'ai travaillé. J'avais toute ma famille et mes amis derrière moi et ce ce qui m'a donné la force pour continuer et inverser la situation ». Le nouveau patron du vestiaire de l'OM n'a pas caché la force de caractère et le travail effectué pour en arriver où il est.

«Le plus facile c'est d'aller dans un autre club et dire "ok ça va, je vais changer d'air"»

De plus, Leonardo Balerdi a tenu à souligner qu'il n'a jamais songé à fuir loin de la bronca de l'Orange Vélodrome dont il a été la cible par le passé. « Le plus facile c'est d'aller dans un autre club et dire "ok ça va, je vais changer d'air". Mais non ce n'était pas pour moi. Maintenant, il faut continuer ». L'international argentin a donc refusé de prendre le chemin de la facilité et cela lui a souri puisqu'il est devenu un élément phare de l'effectif de l'Olympique de Marseille.