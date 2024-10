Mercato - OM : Il refuse son transfert et met tout le monde d'accord

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a traversé des moments difficiles avant de vraiment s’imposer à l’OM, dont il est désormais le capitaine. « Un peu trop sifflé », comme il l’a confié à Téléfoot, l’international argentin n’a jamais pensé à quitter le club pour autant.

Ce dimanche, Leonardo Balerdi vivra son premier Classique face au PSG en tant que capitaine. En marge de cette rencontre, l’international argentin (3 sélections) s’est confié dans un entretien accordé à Téléfoot. L’occasion pour le défenseur de 25 ans de revenir sur ses débuts compliqués à l’OM.

« J'ai toujours eu la même mentalité que ce soit dans les bons moments et dans les moments difficiles »

« J'étais un peu trop sifflé, mais il y a eu des grands moments aussi. J'ai toujours eu la même mentalité que ce soit dans les bons moments et dans les moments difficiles. J'ai travaillé. J'avais toute ma famille et mes amis derrière moi et ce ce qui m'a donné la force pour continuer et inverser la situation », a déclaré Leonardo Balerdi.

« Le plus facile c'est d'aller dans un autre club »

Malgré les critiques dont il était la cible, il n’a jamais pensé à quitter l’OM, où il voulait s’imposer : « Le plus facile c'est d'aller dans un autre club et dire "ok ça va, je vais changer d'air". Mais non ce n'était pas pour moi. Maintenant, il faut continuer. »