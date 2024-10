PSG : Signature imminente, c’est historique !

Arnaud De Kanel

Luis Enrique continue de marquer son empreinte sur le PSG. Arrivé au club à l'été 2023, l'entraîneur espagnol ne semble pas près de faire ses valises. Alors que son contrat initial devait s'achever en juin 2025, le coach parisien vient de parapher une prolongation qui devrait lier son avenir au PSG pour deux saisons supplémentaires. Cette nouvelle échéance le verrait rester aux commandes jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Du jamais vu dans l'ère QSI.

Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du PSG, est bien parti pour s'inscrire dans la durée avec le club de la capitale. Successeur de Christophe Galtier, remercié à l'issue de la saison 2022-2023, l'ancien sélectionneur de la Roja va poursuivre l'aventure parisienne. Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, Enrique serait sur le point de prolonger son contrat, une décision qui semblait dans les tuyaux depuis un certain temps. D'après Le Parisien et RMC Sport, l'accord serait même déjà paraphé. Initialement engagé jusqu’en juin 2025, le technicien de 54 ans aurait signé pour deux années supplémentaires, prolongeant ainsi son mandat jusqu’en 2027. Une stabilité inédite dans un club où la pression des résultats est constante.

Pour 50M€, le PSG passe à côté du «meilleur joueur du monde» https://t.co/vCo0mCCEQC pic.twitter.com/lRmkXdmAM8 — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

Enrique va poursuivre l'aventure

Journaliste au Parisien, Laurent Perrin confirme que Luis Enrique n'est qu'au début de son aventure avec le PSG. « Est-ce la fin pour Campos pour Enrique ? Pour Campos et Enrique, ça ne fait que commencer. Le Qatar a changé de logique et de logiciel. On est sur un projet sportif à long terme, et comme Le Parisien l'a révélé la semaine dernière, Luis Enrique a prolongé son contrat de deux ans », a-t-il confié.

Vers un record de longévité ?

Luis Enrique aurait donc prolongé son contrat de deux ans, le liant désormais au club jusqu'en juin 2027. Avec cette extension, il se dessine pour lui une opportunité rare dans l’histoire récente du PSG : un mandat potentiellement long, qui pourrait en faire le coach le plus durable sous l'ère QSI, depuis que les propriétaires qatariens ont pris les rênes en 2011. À l'époque, Antoine Kombouaré était encore en poste, mais il n'avait pas été choisi par QSI et cédera sa place à Carlo Ancelotti en décembre 2011. Si le technicien espagnol actuel parvient à aller au bout de ce nouveau contrat, soit quatre ans de présence continue, il surpassera le record établi par Laurent Blanc, resté trois saisons à la tête du club entre 2013 et 2016. Il ne lui faudra d’ailleurs que 37 mois supplémentaires – jusqu’en août 2026 – pour dépasser le record de longévité de Blanc. Un défi de taille, tant la stabilité sur le banc parisien est un enjeu crucial dans la quête des grands succès européens.