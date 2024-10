Mercato : L’ASSE a tranché pour son entraîneur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir connu l'enfer en redescendant en Ligue 2, l'ASSE a fait son retour dans l'élite avec l'intention d'y rester. Mais les Verts auront encore beaucoup de travail à faire pour espérer ne pas couler. Les Verts ont encore été battus par Angers ce samedi (4-2) mais la position d'Olivier Dall'Oglio ne serait pas en danger pour le moment.

En offrant la première victoire d'Angers cette saison, Saint-Etienne ne décollera pas au classement pour se sortir des dangers de la zone rouge. Les Stéphanois ont encore subi une défaite frustrante, ce qui a fait craquer Olivier Dall'Oglio. L'entraîneur des Verts depuis l'hiver dernier reste pour le moment bien assis sur son fauteuil d'entraîneur comme le révèle RMC.

Dall'Oglio pas menacé par un départ

Malgré un début de saison plus que compliqué, le plus mauvais en Ligue 1 au XXIème siècle en dehors de l'exercice 2021-2022 marqué par la relégation, l'ASSE ne compte pas se séparer de son entraîneur Olivier Dall'Oglio pour le moment. RMC rappelle que ce dernier reçoit toujours le soutien du club, notamment celui de Loïc Perrin, le coordinateur sportif.

Dall'Oglio frustré

Déjà déçu de perdre face à Angers, Olivier Dall'Oglio reconnaît que la situation est difficile à supporter pour lui comme pour les joueurs. « Le travail qui reste à faire est énorme. En termes de mental, on n'est pas si mauvais que ça car on arrive à revenir. En termes de puissance, en termes de technique dans les deux surfaces, en termes de force, on prend les buts sur les coups de pied arrêtés, sur les seconds ballons, oui il nous manque beaucoup de choses. Il va falloir vite s'adapter sinon ça va être très compliqué pour nous. On est en apprentissage mais ça commence à être difficile en termes de confiance pour les garçons qui découvrent ce niveau, pour le staff qui pousse derrière et qui travaille beaucoup, pour le club, pour les supporters. On doit passer par cet apprentissage là, je ne vois pas d'autre solution » a-t-il déclaré en conférence de presse.