Mercato - OM : Son transfert au Real Madrid capote, l’incroyable révélation de ce joueur

Ancien grand espoir du football français, Giannelli Imbula n'a peut-être pas eu la carrière escomptée. Le Franco-Congolais, formé à l'EA Guingamp, avait pris une nouvelle dimension lors de son passage à l'OM entre 2013 et 2015. A l'époque, il aurait peut-être pu se diriger vers le Real Madrid si son père, qui s'occupait de sa carrière, n'était pas intervenu.

Sans club depuis l'hiver dernier, Giannelli Imbula n'a que 32 ans et sa carrière a très vite pris un tournant différent. L'ancien Marseillais a récemment confié une anecdote sur cette époque où il s'était rapproché du Real Madrid. A l'été 2015, il avait finalement pris la direction du FC Porto avant un déclin progressif.

Une photo avec Ancelotti a tout déclenché

Alors qu'il avait pris la direction de la Turquie en 2023, Giannelli Imbula est revenu sur ses choix de carrière au moment où son cas semblait faire beaucoup parler. « Un jour, vers la fin de ma deuxième saison que je fais (avec l’OM, NDLR), on avait beaucoup de sollicitations, donc il (son père, NDLR) va faire des rencontres. Il rencontre Ancelotti, qui lui explique un peu comment il voit l’avenir pour moi et ils font une photo ensemble » explique d'abord l'ancien international espoirs français dans le podcast de Johan Djourou.

Une erreur de son père

A l'époque, Giannelli Imbula avait 23 ans et on pouvait alors imaginer que sa carrière allait exploser dans un grand club. Mais son père, qui gérait sa carrière, a fini par publier la photo. « Bien évidemment, en période de club, tu ne peux pas diffuser les photos, c’est très délicat. Et comme j’avais été critiqué par Riolo, ça a piqué mon père. […] Ça lui a fait mal qu’il parle mal de moi. […] Il a posté la photo avec Ancelotti, en avril comme ça, alors que c’était une photo confidentielle et qu’on lui avait bien fait comprendre qu’il ne fallait pas la poste. Dans le vestiaire, c’est la honte. Tu arrives dans le vestiaire, les gens vont dire : "Ils jouent à quoi ?". C’est à ce moment-là que je me suis dit que l’émotion du papa a dépassé le rôle d’agent et le côté professionnel » regrette-t-il.