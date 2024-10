Mercato : Le PSG va enfin battre le Real Madrid ?

Arnaud De Kanel

Le PSG, toujours en quête de jeunes pépites pour renforcer son effectif, aurait jeté son dévolu sur Franco Mastantuono, le prodige de River Plate. Mais le club parisien n'est pas seul sur le coup, car le Real Madrid, déjà bien avancé dans ce dossier, semble être en pole position pour s'attacher les services du jeune talent argentin. Conscients du défi, les dirigeants parisiens seraient néanmoins prêts à accélérer les négociations, avec en toile de fond l'envie de prendre leur revanche sur les Madrilènes, qui les devancent régulièrement sur le marché des transferts.

Le Paris Saint-Germain affiche désormais une stratégie claire pour l'avenir. Sous la houlette de Luis Campos, le club parisien s'engage résolument vers une politique de recrutement tournée vers la jeunesse, avec en ligne de mire l'ambition de bâtir les bases de son futur succès. Parmi les terrains d'exploration privilégiés, le football sud-américain occupe une place de choix. Les dirigeants parisiens multiplient les observations, espérant dénicher la prochaine pépite qui pourrait devenir une star de demain. Une stratégie qui témoigne de leur volonté de miser sur le talent brut pour renforcer l'effectif à long terme.

Le PSG fonce sur Mastantuono

Le PSG semble avoir jeté son dévolu sur une nouvelle pépite argentine. D'après les informations rapportées par Renzo Pantich, le club parisien suit de très près Franco Mastantuono, jeune talent évoluant à River Plate. Le journaliste argentin, via sa chaîne YouTube, affirme que le PSG serait disposé à lever la clause libératoire du joueur, fixée à 40M€. Toutefois, ce montant pourrait grimper à 45M€ dans les dix derniers jours du mercato, ce qui promet une fin de transfert potentiellement agitée pour les dirigeants parisiens.

Enfin une bataille de gagnée face au Real ?

Le PSG accélère pour conclure au plus vite le transfert de Franco Mastantuono, et ce n’est pas sans raison. Le club parisien cherche à prendre de vitesse le Real Madrid, souvent désigné comme le favori pour accueillir le jeune prodige. Une manœuvre qui pourrait avoir un goût de revanche pour les dirigeants parisiens, encore marqués par les dénouements de dossiers comme celui de Kylian Mbappé, ou plus récemment, celui du Brésilien Endrick, tous deux arrachés par le club madrilène malgré l'intérêt du PSG. Un duel qui s’annonce une nouvelle fois passionnant sur le terrain des transferts.