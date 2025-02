Sextape - Benzema : Valbuena se lâche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2015, le football français est secoué par une terrible affaire, celle de la sextape de Mathieu Valbuena. Il est alors révélé qu'on tente de faire chanter l'ex-joueur de l'OM et que Karim Benzema est impliqué dans l'histoire. Le Ballon d'Or 2022 se retrouvera même mis en examen pour cette histoire. Un peu moins de 10 ans plus tard, Valbuena est revenu sur cette affaire dite de la sextape.

Aujourd'hui en Grèce, Mathieu Valbuena n'a pas connu que des moments heureux au cours de sa carrière de footballeur. L'un de ses pires a certainement été cette affaire de la sextape dans laquelle a d'ailleurs été impliqué Karim Benzema. De quoi d'ailleurs valoir aux deux joueurs d'être écartés de l'équipe de France. Que s'est-il alors passé dans cette histoire ? Pour Carré, Valbuena a accepté de revenir un peu dessus.

« C’est derrière moi »

« Cette histoire de la sextape nait d'un changement de téléphone ? Je n’ai pas trop envie de raconter cette histoire car c’est derrière moi. Mais pour la faire en bref, c’est un changement de téléphone et la personne qui a voulu me faire ce téléphone je lui ai proposé de lui servir à boire et il a tout mis son sur ordinateur, il a tout mis dedans et ça s’est passé comme ça. Ça tombe dans une période, une chose mauvaise, arrive une deuxième… », a d'abord raconté Mathieu Valbuena.

« J’aurais préféré ne plus être en équipe de France pour différentes raisons »

Victime et pourtant puni en équipe de France, l'ancien de l'OM a ensuite expliqué : « Ce qui a été le plus dur à gérer c’est d’accepter tout ça. Ça a été souvent des appels pour me faire chanter. Mais le plus dur ça a été le fait que je n’ai plus été appeler en équipe de France. Pour moi, ça a été le plus dur. Je suis un passionné, l’équipe de France c’était quelque chose d’important pour moi, j’étais un cadre. Ne plus y être en étant victime de ça… Didier Deschamps m’a expliqué pourquoi je n’étais plus sélectionné ? Je l’ai eu au téléphone, il m’a dit qu’il voulait me protéger. J’aurais préféré ne plus être en équipe de France pour différentes raisons et ne pas sortir comme ça. Mais après c’est la vie ».