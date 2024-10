Mercato : Transfert à 30M€, l’OM a trouvé mieux que Dembélé !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a recruté Mason Greenwood, qui a des similitudes avec Ousmane Dembélé. A en croire Daniel Moreira, le nouveau numéro 10 marseillais n'a rien à envier à celui du PSG. D'après l'ancien international français, Mason Greenwood est d'ailleurs plus expressif qu'Ousmane Dembélé.

Pour renforcer son aile droite, l'OM de Pablo Longoria a finalisé le transfert de Mason Greenwood. En effet, le club phocéen a offert un chèque d'environ 30M€ à Manchester United pour s'attacher les services de l'attaquant anglais de 23 ans.

L'OM s'est offert son Ousmane Dembélé

L'OM peut se vanter d'avoir recruté son Ousmane Dembélé. En effet, Mason Greenwood est un ailier droit ambidextre qui maitrise l'art du dribble, comme le numéro 10 du PSG. D'après Daniel Moreira, la recrue estivale de l'OM a même ce petit truc en plus par rapport à Ousmane Dembélé.

«Greenwood dégage un peu plus par sa gestuelle»

« Mason Greenwood ? Il fait beaucoup de bien à Marseille. Il a de grosses qualités de vitesse, de dribble, il est facile balle au pied. Ousmane Dembélé donne l’impression d’être dans son monde, alors que Mason Greenwood dégage un peu plus par sa gestuelle. Il est plus expressif. On sent que les dirigeants marseillais lui ont dit : tu seras un leader technique et un leader de groupe », a déclaré Daniel Moreira, ancien international français, lors d'un entretien accordé au Parisien. Reste à savoir si Mason Greenwood fera mieux qu'Ousmane Dembélé lors du Classique de ce dimanche soir entre l'OM et le PSG.