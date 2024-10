PSG : Rabiot fan de l’OM, il donne sa réponse

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé au PSG, où il a fait ses débuts en professionnel, Adrien Rabiot aurait été un supporter de l’OM dans sa jeunesse, selon certains de ses anciens coéquipiers. La question lui a justement été posée par des supporters. S’il appréciait le club marseillais, il n’a pas confirmé en avoir été un fan pour autant.

« Lors des clasicos, il était clairement pour l’OM. » Selon certains de ses anciens coéquipiers, à l’image d’Abdelhak Benaniba, Adrien Rabiot aurait été un supporter de l’OM dans sa jeunesse, lui qui a pourtant passé plusieurs années au PSG, où il a été formé.

«J’aimais bien regarder l’OM»

Lors de sa présentation, Adrien Rabiot avait expliqué qu’il aimait « bien regarder l’OM », sans forcément en être un supporter. Un discours qu’il a également tenu aux supporters marseillais lorsque ces derniers lui ont posé la question.

«Il nous avait dit qu’il aimait bien le club marseillais»

« Il s’arrête souvent après l'entraînement. On sent qu’il est content d’être ici. Il est souriant, il parle, signe des autographes, fait des photos. On lui avait demandé s’il supportait l’OM quand il était plus jeune ! Il nous avait dit qu’il aimait bien le club marseillais, sans en être forcément un supporter », a déclaré Matteo à RMC Sport, un habitué de la Commanderie qui espère qu’Adrien Rabiot va « marquer contre le PSG. Ça fera plaisir à Nasser… »