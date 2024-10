OM - PSG : Rabiot prépare du lourd !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé mi-septembre, Adrien Rabiot avait déjà cette date du 27 octobre en tête et son premier Classique face au PSG sous les couleurs de l’OM. L’international français a tout mis en œuvre afin d’être prêt pour ce rendez-vous très attendu par les supporters. Après avoir découvert le Stade Vélodrome sanctionné d’un huis clos partiel contre Angers, il a hâte de voir ce qu’il donne dans une telle affiche.

Après le Clasico opposant le Real Madrid et le FC Barcelone samedi soir (0-4), place au Classique français. Avec trois points d’avance au classement, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM ce dimanche soir, en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Un match toujours très attendu par les supporters, mais également par Adrien Rabiot. S’il a déjà connu ce genre de rencontre en tant que Parisien, ce sera son premier match face à Paris sous les couleurs de Marseille.

Un gros travail pour être prêt physiquement

Un objectif qu’il avait en tête dès son arrivée à l’OM. Comme indiqué par RMC Sport, Adrien Rabiot avait coché cette date du 27 octobre et a tout mis en œuvre pour y arriver en forme. Le milieu de terrain âgé de 29 ans a mis du temps avant de choisir son prochain club après son départ de la Juventus. Il s’est engagé à Marseille mi-septembre et avait besoin de travailler afin d’être à 100% physiquement et a pu profiter de la trêve internationale, lui qui n’a pas été convoqué par Didier Deschamps. Le staff de Roberto De Zerbi a alors été en contact avec son préparateur physique personnel afin de lui concocter un programme spécifique.

Les principes de jeu de De Zerbi à intégrer

L’international français (48 sélections) a aussi mis à profit la trêve internationale pour intégrer les principes de jeu de l’entraîneur de l’OM, notamment en ce qui concerne les sorties de balle, et a enchaîné des séances vidéo qui lui étaient spécialement réservées. Adrien Rabiot a déjà eu l’occasion de faire ses débuts au Stade Vélodrome, le 9 octobre lors de la réception d’Angers (1-1). Mais le Vélodrome avait été sanctionné d’un huis clos partiel et une partie des virages était vide. Il a maintenant de hâte de voir à quoi il rassemble plein, et surtout dans une telle rencontre qu'un Classique contre le PSG.