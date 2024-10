ASSE : Une incroyable révolution est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à l'ASSE en fin de saison dernière, le groupe Kilmer Sports, nouveau propriétaire des Verts, commence à mettre en place son projet qui est passé dans un premier temps par un mercato animé, et qui pourrait s'accélérer par une deuxième phase qui concernera cette fois-ci la direction du club du Forez. Patrick Guillou assure effectivement qu'une révolution se prépare.

Passée sous pavillon canadien en fin de saison dernière avec le rachat du club par le groupe Kilmer Sports, l'ASSE s'attendait probablement à vivre un début de saison plus réussi, mais les Verts sont bien à la lutte pour le maintien. Et pourtant, le nouveau projet a misé sur la stabilité en conservant Olivier Dall'Oglio ainsi que la direction en place. Mais Patrick Guillou annonce qu'une révolution se prépare et que le triumvirat Soucasse - Rustem - Perrin pourrait bien en faire les frais.

Guillou promet une révolution à l'ASSE

« Le rôle d’une direction sportive et/ou de son coordinateur sportif, c’est de monter au créneau pour défendre l’institution, son coach et son capitaine. Finalement, depuis la reprise, tout change et rien ne change », écrit-il dans sa chronique pour Le Progrès avant d'en dire plus sur les changements attendus en interne.

«Les choses se mettent tranquillement en place»

« Je ne crois absolument pas en l’inertie des nouveaux dirigeants. Au contraire, les choses se mettent tranquillement en place. Tout est mûrement réfléchi et calculé. Actuellement, c’est la phase d’observation et de séduction. Stratégie pragmatique avant le deuxième acte. Comme annoncé, les proprios ont le sens du sacré », ajoute Patrick Guillou.