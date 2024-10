Mercato - ASSE : Le prochain entraineur est connu ?

Arnaud De Kanel

Après une défaite cruciale à Angers, l'ASSE se retrouve en difficulté en Ligue 1, occupant la 16e place du classement. Cette situation fragile accentue les doutes autour de l'avenir d'Olivier Dall'Oglio à la tête de l'équipe. Selon plusieurs sources, la direction du club aurait déjà un nom en tête pour le remplacer.

La crise s'aggrave à l'AS Saint-Étienne. Les Verts ont subi une nouvelle défaite, cette fois-ci sur le terrain d'Angers, dans une rencontre déterminante pour le maintien. Le SCO a triomphé, décrochant sa première victoire de la saison, tandis que l'ASSE plonge encore un peu plus dans une situation critique. Comme souvent dans ces circonstances, l'entraîneur se retrouve en première ligne, et Olivier Dall'Oglio n'échappe pas à la règle. Malgré le soutien initial de Kilmer Sports, le propriétaire ayant choisi de lui faire confiance après avoir ramené le club en Ligue 1, ce début de saison chaotique pourrait bien précipiter son départ.

L'ASSE pense à Nancy

D'après les informations de Mohamed Toubache-Ter confirmées par L'Equipe, Wilfried Nancy serait en pole position pour prendre les rênes. Le Franco-Canadien de 47 ans s'est fait un nom dans le milieu du football nord-américain, notamment en décrochant le titre de champion de MLS avec Columbus Crew la saison dernière. Cette année, son équipe est une nouvelle fois en lice pour le sacre, confirmant ainsi son talent à la tête d'une formation de haut niveau. Avant de briller en Ohio, Nancy avait déjà fait ses armes au Canada, à l’Impact Montréal, où il a occupé le poste d’entraîneur adjoint sous plusieurs techniciens, dont l'emblématique Thierry Henry. Un parcours qui témoigne de son expérience et de sa capacité à évoluer au plus haut niveau du football.

Nancy veut revenir en France

Exilé depuis plusieurs années, Wilfried Nancy avait récemment ouvert la porte à un retour en France. « La France, c’est mon pays, j’ai grandi là-bas, j’ai des amis là-bas. Je suis le championnat français. Je ne me mets aucune limite. Quand les choses fonctionnent dans notre métier, il y a toujours des contacts. Il faut prendre ça avec du recul mais je ne me donne pas de limite. J’apprécie le moment présent et je pars du principe que la vie est une question de moment. Quand le moment arrivera de retourner en France, on verra. Pour l’instant, je savoure ces moments-là », avait déclaré l'ancien adjoint de Thierry Henry qui pourrait donc devenir le prochain entraineur de l'ASSE.