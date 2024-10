Mercato - ASSE : Contacts annoncés avec un entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La pression se fait de plus en plus ressentir pour Olivier Dall'oglio. Battu par le SCO d'Angers, le coach de l'ASSE est plus que jamais sur la sellette et son avenir est discuté en interne. Sauf retournement de situation, il devrait diriger son groupe face au Racing Club de Strasbourg. Mais les dirigeants auraient déjà contacté un autre coach.

Olivier Dall’Oglio a beau enchaîner les coups de gueule, il peine à obtenir une réponse convaincante de son équipe. Sur le terrain, son groupe peine à rivaliser avec les autres formations de Ligue 1. Battu par le SCO d’Angers samedi soir, l’entraîneur de l'ASSE peine à trouver les solutions pour revitaliser cette équipe, qui manque cruellement d’expérience. Et ce n’est pas le recrutement opéré par Kilmer Sports Ventures qui va rassurer Dall’Oglio.

Mercato - ASSE : Il balance après son transfert https://t.co/xC2g4KsS2V pic.twitter.com/MKqM2GIKRC — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

L'ASSE a contacté un entraîneur

« On a besoin d’expérience, de leadership, et de puissance, car la Ligue 1 est un niveau supérieur. Pour exister dans ce championnat, il nous faut tout ça. On peut dire qu’on est en phase d’apprentissage, mais ça commence à devenir difficile» a déclaré le technicien, qui va devoir bricoler jusqu’au prochain mercato d’hiver. Encore faut-il qu’il soit toujours sur le banc… Sa présence face à Strasbourg samedi prochain est assurée. Mais cela n’empêche pas la direction de se renseigner sur la situation de certains coachs, et notamment de Wilfried Nancy. Selon les informations de L’Equipe, le coach de Columbus Crew aurait été contacté par la direction de l’ASSE, mais difficile d’imaginer un départ durant les play-offs. Ensuite, Nancy pourrait étudier la proposition du club stéphanois, d’autant qu’il ne ferme pas la porte à un retour en France.

La porte est ouverte ?

« La France, c’est mon pays, j’ai grandi là-bas, j’ai des amis là-bas. Je suis le championnat français. Je ne me mets aucune limite. Quand les choses fonctionnent dans notre métier, il y a toujours des contacts. Il faut prendre ça avec du recul mais je ne me donne pas de limite. J’apprécie le moment présent et je pars du principe que la vie est une question de moment. Quand le moment arrivera de retourner en France, on verra. Pour l’instant, je savoure ces moments-là » avait déclaré le technicien de 47 ans, exilé depuis plusieurs années de l'autre côté de l’Atlantique.