Mercato : L'ASSE passe à l'action pour cet entraîneur

Thibault Morlain

Si Laurent Huard va assurer sur le banc de l'ASSE, les Verts cherchent actuellement un remplaçant à Laurent Batlles. Qui viendra donc s'asseoir sur le banc stéphanois ? Certains candidats se détacheraient pour débarquer à l'ASSE et voilà que les premières manoeuvres auraient été entamées avec l'un des candidats.

Avec 5 défaites consécutives, Laurent Batlles n'a pas survécu. En danger, l'entraîneur de l'ASSE a fini par être remercié après avoir perdu contre Guingamp. Si les Verts ont confié le poste d'intérimaire à Laurent Huard, les recherches sont en cours pour trouver le remplaçant de Batlles. Et l'heureux élu pourrait se nommer Olivier Dall'Oglio.

L'ASSE rencontre Dall'Oglio

Selon les informations de L'Equipe , Olivier Dall'Oglio serait en avance sur la concurrence, notamment Thierry Laurey, pour devenir le prochain entraîneur de l'ASSE. Ça aurait ainsi déjà bougé en coulisses puisque ce jeudi, les deux camps se seraient rencontrés.

Ça bloque sur le contrat

Entre l'ASSE et Dall'Oglio, il a été question de sportif, mais aussi d'argent. Et c'est là que cela bloquerait actuellement entre les Verts et l'entraîneur de 59 ans. En effet, comme expliqué par le quotidien sportif, les positions de chacun seraient trop éloignées en ce qui concerne le salaire et la durée du contrat. Par conséquent, Olivier Dall'Oglio et l'ASSE auraient pris chacun quelques jours de réflexion.