ASSE : Comme au PSG, un scandale éclate

Quelques jours après les chants homophobes entendus au Parc des Princes durant la rencontre de championnat entre le PSG et Strasbourg le 19 octobre dernier, un nouveau scandale est sur le point d'éclater. L'association Rouge Direct a alerté les autorités au sujet de nouvelles insultes qui aurait été prononcées durant le match opposant l'ASSE à Angers ce samedi.

Décidément, sale temps pour le football français. Il y a quelques jours, des propos homophobes ont été tenus au Parc des Princes durant la rencontre entre le PSG et Strasbourg. Des supporters parisiens ont entonné des chants qui ont provoqué la colère des autorités compétentes, mais aussi du Ministre de l’intérieur, qui appelle à une prise de conscience. Visiblement, son appel n’a pas été entendu puisque de nouveaux propos homophobes ont été tenus lors de la rencontre opposant Angers à l’ASSE.

Une plainte va être déposée

Les faits ont été dénoncés par le collectif Rouge Direct, qui a alerté le gouvernement sur les réseaux sociaux. En cause, des chants de la part de supporters stéphanois pour insulter l’ennemi lyonnais. L’association va porter plainte contre le diffuseur officiel de la Ligue 1. « Nos avocats vont porter plainte si ce match Angers - Saint-Etienne est encore disponible sur la plateforme de DAZN, il faut qu'il suspende le replay du match. DAZN a réagi à nos précédentes plaintes en disant qu'ils étaient contre l'homophobie donc ils vont devoir supprimer le replay comme ils l'ont fait d'ailleurs pour le match PSG-Strasbourg. Vous voyez, ce n'est pas inutile tout ce qu'on fait » a déclaré Julien Pontès, porte-parole du collectif Rouge Direct.

Le gouvernement est interpellé

Selon lui, des décisions radicales doivent être prises en cas de dérapages racistes ou homophobes. « Quand on entend des cris de singes, on ne se pose pas la question, les matchs sont arrêtés à la demande même des joueurs. Quand on entend des chants homophobes, personne n'arrête le match et les joueurs s'en fichent, là encore, c'est la responsabilité de la LFP » a-t-il confié dans des propos rapportés par France-Bleu.