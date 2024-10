«Se ch*er dessus» : L’entraîneur de l’ASSE craque !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en Ligue 1 cette saison, l'ASSE est encore très loin de pouvoir se rassurer. Les Verts, battus par Angers malgré un nouveau doublé de Zuriko Davitashvili, avaient l'occasion parfaite de s'éloigner de la zone rouge face à un adversaire qui traînait sans victoire à la dernière place du championnat. Après la rencontre, Olivier Dall'Oglio n'a pu retenir sa frustration envers ses joueurs.

En déplacement sur la pelouse d'Angers ce samedi, l'ASSE n'a pas pu éviter une nouvelle défaite (4-2) et c'est d'autant plus un crève-cœur que le club affrontait la lanterne rouge de Ligue 1. Alors qu'ils étaient sortis de la zone de relégation, les Verts pourraient y retourner selon les autres résultats du week-end. L'entraîneur Olivier Dall'Oglio est sorti de ses gonds dans les vestiaires.

« On ne joue pas au quartier là »

Largement battus encore une fois, les Stéphanois sont toujours la deuxième pire défense du championnat et forcément, la pilule est difficile à avaler. « On ne joue pas au quartier là, on est en première division. On ne peut pas se chier dessus de jouer haut comme ça » a même lancé Olivier Dall'Oglio dans le vestiaire après le match selon RMC. Forcément, l'entraîneur de l'ASSE affichait beaucoup de regrets en conférence de presse.

L'ASSE en situation critique

En grande difficulté au tout début de la saison, l'ASSE avait réussi à relever la tête en battant le LOSC mais les choses se compliquent à nouveau. « La première analyse, c'est qu'on fait beaucoup de cadeaux. On en fait encore ce soir, on en a fait la semaine dernière, on en avait fait la semaine d'avant. C'est très difficile... On revient à chaque fois au score et à chaque fois, derrière, on fait un cadeau. S'il y a quelque chose à retenir, c'est d'abord ça. Le travail qui reste à faire est énorme. C'est un cumul de tout ça. En terme de mental, on n'est pas si mauvais que ça car on arrive à revenir. En termes de puissance, en termes de technique dans les deux surfaces, en termes de force, on prend les buts sur les coups de pied arrêtés, sur les seconds ballons, oui il nous manque beaucoup de choses. Il va falloir vite s'adapter sinon ça va être très compliqué pour nous » regrettait Olivier Dall'Oglio.