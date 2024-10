Catastrophe à l’ASSE, l’entraîneur en grand danger ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’AS Saint-Étienne n’y arrive toujours pas. En déplacement à Angers ce samedi, les Verts se sont inclinés (4-2) malgré le doublé de Zuriko Davitashvili et s’enfoncent au classement. La position d’Olivier Dall’Oglio se fragilise un peu plus, lui qui affiche un terrible bilan en Ligue 1.

C’était le match à ne pas perdre pour l’ASSE. Malgré un doublé de Zuriko Davitashvili, les Verts n’ont pas su l’emporter sur la pelouse d’Angers (4-2) et voient leur adversaire du jour recoller au classement avec 7 points au compteur. Une très mauvaise opération pour l’AS Saint-Étienne et Olivier Dall’Oglio, en difficulté en Ligue 1.

Mercato : Un ancien de The Voice lance un appel à l’ASSE https://t.co/OJ6IQYbfGv pic.twitter.com/Fmm0RU9f9a — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

Le mauvais bilan de Dall’Oglio en Ligue 1

Comme le souligne le compte X Stats du Foot, Olivier Dall’Oglio peine à se montrer en réussite en Ligue 1. Après ce revers à Angers, l’entraîneur stéphanois totalise 26 défaites lors de ses 39 derniers matches sur un banc de Ligue 1, pour seulement 9 victoires et 4 défaites.

« On doit avoir une plus grande confiance »

Olivier Dall’Oglio va-t-il parvenir à sauver sa tête à Saint-Étienne ? La situation devient en tout cas complexe après cette défaite. « Je suis déçu car on a eu beaucoup d’opportunités pour gagner ce match, mais c’est le foot, déclarait Zuriko Davitashvili après la rencontre au micro de DAZN. On doit apprendre, et je pense qu’on fera mieux lors du prochain match. Si je suis inquiet ? Non. On doit avoir une plus grande confiance, mais je ne sais pas trop quoi dire. »