Mercato - OM : Cette ancienne gloire du PSG est «d'accord» avec Rabiot

Formé au PSG, Adrien Rabiot en a surpris plus d'un en signant librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre. Alors que les deux clubs rivaux vont s'affronter ce dimanche soir au Vélodrome, Javier Pastore a donné son avis sur le transfert du milieu de terrain français de 29 ans. Et l'Argentin a avoué qu'il comprenait la décision d'Adrien Rabiot.

En fin de contrat le 30 juin 2019 avec le PSG, Adrien Rabiot a refusé de prolonger. Mis au placard par la direction parisienne pendant de longues semaines, l'international français a finalement signé librement et gratuitement en faveur de la Juventus.

Pastore accepte le choix de Rabiot d'avoir signé à l'OM

Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Adrien Rabiot s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec les Bianconeri, le milieu de terrain de 29 ans a rejoint le club marseillais officiellement le 17 septembre, et ce, malgré son passé au PSG.

«Ce sera compliqué de le voir avec un autre maillot»

Alors qu'Adrien Rabiot va retrouver le PSG ce dimanche soir au Vélodrome, Javier Pastore a pris position sur son transfert à l'OM. « Je n’ai pas encore regardé de match de Marseille avec Rabiot. Ce sera différent. On ne s’attend jamais à voir un joueur qui a grandi au PSG, qui a explosé et qui a fait une grande carrière (signer à l'OM), mais à la fin, c’est une équipe, un travail. Pour lui, la meilleure solution était d’aller là-bas. Je ne suis personne pour critiquer son choix. C’est un garçon que j’estime et aime beaucoup. J’espère le meilleur pour lui. On a passé de très bons moments ensemble. Ce sont des choix. S’il pense que c’est le meilleur pour sa carrière et son futur, je suis d’accord. Ce sera compliqué de le voir avec un autre maillot, mais c’est la vie », a confié la première recrue phare de l'ère QSI lors d'un entretien accordé à l'émission Stephen Brunch ce dimanche sur RMC. Pour rappel, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi avait déboursé environ 42M€ pour arracher Javier Pastore à Palerme en aout 2011.