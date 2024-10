«Ce n’est pas négociable», Wahi se fait recadrer par l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a inscrit son premier but dans le jeu le week-end dernier à Montpellier, Elye Wahi sortait de prestations décevantes, notamment face à Strasbourg et Angers. À l’OM, que ce soit Roberto De Zerbi ou Medhi Benatia, l’attitude de l’attaquant âgé de 21 ans n’a pas été appréciée et on lui a fait savoir qu’avoir la bonne mentalité n’était « pas négociable ».

Arrivé en provenance du RC Lens dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€ hors bonus, Elye Wahi a déjà pu faire l'expérience de l’exigence des supporters de l’OM. Même Pierre-Emerick Aubameyang, qui a fini la saison dernière avec 30 buts toutes compétitions confondues, n'avait pas échappé aux sifflets du Stade Vélodrome lors de ses premiers pas mitigés à Marseille. Pour Elye Wahi, cela a été le cas dès sa première à domicile face à Reims (2-2), contre qui il avait raté de nombreuses occasions.

« La mentalité, ce n’est pas négociable »

Elye Wahi avait ensuite enchaîné par des prestations décevantes à Strasbourg (1-0) et lors de la réception d’Angers (1-1), contre qui son attitude n’avait pas été appréciée, aussi bien par Roberto De Zerbi que Medhi Benatia. « Ce n’est pas grave de ne pas marquer, mais tu dois continuer à perturber la défense adverse, à dévier, à protéger des ballons. Tu as fait cinq appels dans le vent ? Continue, le sixième doit être avec la même intensité, et ainsi de suite. La mentalité, ce n’est pas négociable », avait alors rappelé le staff de l’OM à Elye Wahi, comme indiqué par L'Équipe.

« Il a du potentiel pour toute la France, pas que pour l'Olympique de Marseille »

Depuis, l'attaquant âgé de 21 ans s’est repris en inscrivant son premier but dans le jeu le week-end dernier sur la pelouse de Montpellier (0-5). Ce qui est le résultat d’un bon travail effectué par Elye Wahi pendant la trêve internationale, au cours de laquelle il a impressionné le staff de l’OM. « Il a bien travaillé cette semaine. Et la semaine est presque toujours le reflet des performances du dimanche. C'est un joueur avec un talent énorme. Il a un potentiel que peu de n°9 ont. Peu de n°9 sont aussi complets que lui. C'est un joueur qui a besoin de confiance et j'espère que cette prestation, et pas que son but, va l'aider à gagner en confiance. On doit l'aider. C'est un joueur qui a du potentiel pour le club. Et à seulement 21 ans, il a du potentiel pour toute la France, pas que pour l'Olympique de Marseille », avait alors confié Roberto De Zerbi. Elye Wahi a l’occasion de confirmer et définitivement lancer son aventure à l’OM ce dimanche, à l’occasion du Classique face au PSG.