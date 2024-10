Rabiot : La décision qui fait jubiler l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En manque de rythme à son arrivée à l’OM, Adrien Rabiot n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l’équipe de France. Le milieu de terrain âgé de 29 ans a profité de la trêve internationale afin de travailler physiquement et tactiquement, pour le plus grand bonheur du club marseillais.

Un peu plus d’un mois après son arrivée, Adrien Rabiot va connaître son premier grand rendez-vous avec l’OM ce dimanche, à l’occasion de la réception du PSG. Un match très attendu par l’ancien parisien, qui depuis qu’il s’est engagé avec Marseille a tout mis en œuvre afin d’être prêt.

L’OM ne voulait pas qu’il aille en équipe de France

Comme indiqué par RMC Sport, Adrien Rabiot a beaucoup travaillé physiquement et tactiquement ces dernières semaines et notamment pendant la trêve internationale. Chose pour laquelle il a pu profiter de sa non-convocation en équipe de France lors du dernier rassemblement. Ce que l’OM espérait et le club a apprécié que Didier Deschamps le laisse à Marseille.

« Le fait qu’il soit resté à Marseille pendant la trêve a été la bonne décision »

« On est très content de son adaptation. Le fait qu’il soit resté à Marseille pendant la trêve a été la bonne décision, qui prouve que c’est un grand professionnel », a confié un cadre de l’OM, où Adrien Rabiot se sent déjà comme chez lui. « Il est à l’aise, c’est déjà une personnalité importante du vestiaire, il est épanoui. »