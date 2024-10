Luis Enrique balance sur le mercato du PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert quatre joueurs au total : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Alors que le Portugais a fait forte impression contre l'OM, Luis Enrique a totalement validé sa signature, avant de louer le recrutement global de Luis Enrique.

Orphelin de Kylian Mbappé, qui a signé librement et gratuitement au Real Madrid, le PSG a recruté quatre joueurs au total lors du dernier mercato estival. Le club de la capitale a renforcé toutes ses lignes en s'offrant les services de Matvey Safonov, gardien de but, de Willian Pacho, défenseur central, de Joao Neves, milieu de terrain, et de l'ailier gauche Désiré Doué.

PSG : Luis Enrique valide le recrutement de Campos

Pour le Classique entre l'OM et le PSG au Vélodrome, Joao Neves a été aligné d'entrée par Luis Enrique. Et l'international portugais a été l'un des grands artisans de la victoire parisienne, ayant ouvert le score (0-3).

«C’est un grand renfort»

Présent en conférence de presse après la coup de sifflet final d'OM-PSG, Luis Enrique n'a pas tari d'éloges à l'égard de Joao Neves, avant de saluer le travail de Luis Campos lors du mercato estival. « Quel regard portez-vous sur la prestation de Joao Neves ? Je n’aime pas parler des joueurs à titre individuel, mais je vais dire du bien de Neves. Il a fait un grand match, c’est un grand renfort quand il joue. Mais je dis la même chose de toutes les recrues estivales », s'est enflammé le coach du PSG.