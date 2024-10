Mercato - OM : Cette recrue qui agace tout le monde à Marseille !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM a beaucoup travaille pour bâtir un nouvel effectif capable d'effacer les mauvais souvenirs de la saison précédente. Force est de constater que pour le moment, les Marseillais ont parfaitement renversé la vapeur grâce au renfort de nombreux joueurs. Mais Elye Wahi n'a pas encore réussi à être sur la même dynamique que ses coéquipiers et la situation commence à agacer...

Auteur d'un mercato de folie, l'OM profite énormément des qualités de ses nouveaux joueurs pour être un concurrent sérieux au podium de Ligue 1. Parmi les nouveaux arrivés, Elye Wahi a encore du mal malgré les attentes autour de lui. Critiqué dès son arrivée, il a du mal à se libérer et si Roberto De Zerbi lui fait confiance, cela pourrait ne pas durer.

Wahi provoque un conflit en interne

Accueilli cet été en pleine polémique à cause d'anciens propos, Elye Wahi a du mal à se lâcher avec l'OM. Le jeune avant-centre a été recruté pour 25M€, une grosse somme qui témoigne des espoirs placés en lui. Mais le temps commence à être long pour lui et pour les dirigeants... « Wahi ? Il commence à y avoir un petit agacement en interne. Sur certains matchs, on le trouve nonchalant. Les dirigeants lui ont fait comprendre qu'il fallait donner plus, faire plus dans les duels. Et d'ailleurs, le but de Greenwood à Montpellier, c'est lui qui s'arrache au duel. Ca a beaucoup plu à Roberto De Zerbi qui lui a souligné son duel gagne à l'épaule. C'est ça le mal d'Elye Wahi qui n'arrive pas à gagner ses duels lorsqu'il est bousculé » déclare le journaliste Florent Germain sur RMC.

Wahi pour changer de dynamique ?

Lors du match face à Montpellier (5-0), Elye Wahi a réussi à inscrire un but dans les toutes premières secondes et il a été un peu plus en vue. C'est peut-être là le début d'un renouveau pour l'ancien Montpelliérain, qui n'a malheureusement pas pu briller lors du Classique de dimanche soir.