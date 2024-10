OM - PSG : De Zerbi va surprendre Luis Enrique ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche soir, l'OM défie le PSG à domicile dans un match qui s'annonce passionnant. De retour à un très bon niveau par rapport à la saison précédente, le club de la cité phocéenne surfe sur la vague d'un mercato de folie qui lui a permis de bâtir à nouveau un effectif capable de bien s'illustrer. L'exploit semble possible.

Dans le bon rythme depuis le début de la saison, l'OM se positionne clairement comme l'un des prétendants sérieux au podium de Ligue 1. Le club de la cité phocéenne, 3ème avant la rencontre face au PSG, a bien envie de créer la sensation en s'imposant face à son plus grand rival. Leonardo Balerdi croit beaucoup en le potentiel de son équipe, dont il est le capitaine.

OM - PSG : De Zerbi a fait une annonce en privé https://t.co/sgJIgnEA7v pic.twitter.com/0HCbxQhtnF — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

Une nouvelle équipe en rythme

Depuis le début de la saison, l'OM a montré de belles choses même si la défaite à Strasbourg est venue noircir le tableau. Leonardo Balerdi note que beaucoup de nouveaux joueurs ont débarqué récemment et qu'il faut attendre avant de voir son réel potentiel. « On a de belles individualités. On a des jeunes joueurs qui ont l'envie de faire quelque chose. Mais on a aussi des joueurs avec de l'expérience comme Pierre ou Adrien. Kondogbia aussi qui peut jouer au milieu ou en défense. Des joueurs ont la passion. Ce qui manque, c'est la régularité, mais c'est une équipe qui vient de naître » explique l'Argentin de 25 ans dans Téléfoot.

Un test grandeur nature

Pour Roberto De Zerbi, qui a débarqué cet été également, ce match face au PSG est l'occasion parfaite de montrer de quel bois son équipe se chauffe. L'entraîneur italien a les cartes en main pour faire vaciller son homologue espagnol dans une rencontre à enjeux multiples. Luis Enrique, qui sort d'une petite déception en Ligue des champions, est prévenu.