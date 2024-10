OM - PSG : «Un million en cash», l'incroyable anecdote

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir, l'OM et le PSG disputeront une rencontre très attendue dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Depuis le début de la saison, les deux équipes montrent de belles choses en championnat et les Marseillais semblent être à la lutte pour proposer une concurrence aux Parisiens. Cette rivalité, construite sur des décennies, a vu passer de nombreux matches tendus accompagnés d'anecdotes incroyables. En 1993, Bernard Tapie avait récompensé ses joueurs en leur offrant des liasses de billets.

Cette saison, l'OM a bien envie de mettre à mal la domination parisienne en France. Dimanche au Vélodrome, les Marseillais tenteront de décrocher une nouvelle victoire. Récemment interrogé par Sud Radio, Laurent Tapie, le fils de Bernard Tapie, a révélé quelques anecdotes sur quelques confrontations. En 1993, l'ancien président de l'OM avait décidé de récompenser grandement ses joueurs après une victoire obtenue sur le score de 1-0.

PSG : Rabiot supporter de l’OM, il vend la mèche https://t.co/U2bWORdycq pic.twitter.com/K5IqFPf4m3 — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

« Boli se jetait sur le sac »

Animés par une grande rivalité depuis des décennies, les matches entre l'OM et le PSG sont remplis d'histoires plus folles les unes que les autres. « En 1993, mon père vient au stade avec un sac de sport, je lui demande ce qu'il y a dedans. Il me dit "ça ne te regarde pas, tu verras tout à l'heure". On gagne le match, 1-0. C'était un match important. A la fin du match, on descend, il ouvre le sac et il avait un million de francs en cash. Il n'y avait que des liasses et il lançait des laisses dans le vestiaire en prime de match. Il y avait Boli qui se jetait sur le sac » confie Laurent Tapie.

Une victoire possible ?

En grande forme depuis le début de la saison, l'OM voudrait bien concrétiser en allant chercher une victoire de prestige dans ce Classico qui s'annonce passionnant. Au Vélodrome, les hommes de Roberto De Zerbi voudront faire les choses bien face à des Parisiens qui sortent d'un rendez-vous européen peu inspirant. La rencontre débutera à 20h45 dimanche.