PSG - OM : Il répond aux Marseillais !

Axel Cornic

Ancien capitaine du Paris Saint-Germain, Mamadou Sakho a connu un grand nombre de choix face à l’Olympique de Marseille. Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi, le défenseur central qui évolue désormais dans le club géorgien de Torpedo Kutaisi a donné son avis sur le prochain Classico qui approche à grands pas.

C’est l’un des grands rendez-vous de la saison. Pas vraiment au mieux en ce moment, avec les choix de Luis Enrique qui sont régulièrement critiqués, le PSG s’apprête à rencontrer son pire ennemi. Ce samedi aura en effet lieu le premier Classico de la saison, avec l’OM qui attend de pied ferme les Parisiens au stade Vélodrome.

Mercato - OM : Une offre va partir pour Pogba ? https://t.co/yg9l1kVr4k pic.twitter.com/ZqdVYVY8Pu — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

Maintenant ou jamais pour l’OM ?

La forme des deux équipes ne donne pas vraiment beaucoup d’indices concernant le possible vainqueur. Du côté de l’OM on semble pourtant croire en un exploit, puisque pour la première fois depuis très longtemps le PSG semble être prenable. La hype autour de Roberto De Zerbi ne fait que renforcer ce sentiment, qui se renforce avec l’approche de la rencontre.

« Je pense que toujours que Paris va gagner »

Sur les ondes de RMC Sport, Mamadou Sakho a donné son avis au sujet de cette rencontre... et ça ne va évidemment pas plaire à l’OM. « C’est vrai que le PSG est en reconstruction. Il y a des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. Il y a besoin d’un temps d’adaptation » a confié l’ancien capitaine du PSG. « Mais quand tu as le cœur parisien… Moi je pense que toujours que Paris va gagner. Et Paris va gagner ».