Affaire Mbappé : La Ligue 1 se lâche sans détour !

Kylian Mbappé n'est plus au PSG. Pourtant, l'actuel joueur du Real Madrid s'est retrouvé au cœur des conférences de presse ce vendredi. Son voyage en Suède et ses conséquences ont été, extrêmement commentés. Tous ont accepté d'y répondre, sauf Luis Enrique qui n'a pas voulu se mêler des affaires extra-sportives des uns et des autres.

Kylian Mbappé est dans la tourmente. Le joueur du Real Madrid est accusé de viol et d’agression sexuelle par une jeune femme selon les informations de la presse suédoise. Le parquet a ouvert une enquête et procédé à des perquisitions dans l’hôtel où se seraient déroulés les faits. Que ce soit Luis Enrique ou Carlo Ancelotti, aucun n’a souhaité se mêler de cette affaire extra-sportive. « Je suis l’entraîneur d’une équipe de foot, je suis père, je m’occupe de mes enfants, mais je suis entraîneur de l’équipe de foot et je gère les joueurs. La vie privée appartient aux personnes intéressées et à leurs familles » a confié le coach du PSG en conférence de presse ce vendredi.

Les coachs de Ligue 1 se prononcent

Le sujet Mbappé est également revenu dans les quatre coins de la France. « Ce sont des hommes publics, il faut qu’ils se protègent. Ça reste des jeunes, qui ont aussi besoin de vivre, ils ne peuvent pas rester enfermés chez eux. Il faut simplement qu’ils fassent attention aux endroits et aux personnes qu’ils fréquentent, car ils représentent le FC Nantes » a annoncé Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes.

« De temps en temps, on sort du cadre »

A Brest, Eric Roy a raconté son expérience professionnelle. « Mais j’avais toujours une bouteille d’Evian à la main parce que je n’ai jamais bu de ma vie, je n’ai jamais fumé. Et ça ne m’empêchait pas de passer du bon temps après les matchs quand on avait envie de fêter quelque chose » a confié le coach breton. De son côté, Pierre Sage appelle à la responsabilité de chacun; « Quand les joueurs sont guidés par ça, ça ne me dérange que de temps en temps, on sort du cadre, au contraire, insiste l'entraîneur lyonnais. On ne relève pas les compteurs des voitures en début et en fin de soirée. Si un joueur veut sortir, pas vu pas pris, il a intérêt d’être bon. Par contre s’il n’est pas bon, ce n’est même pas moi qui lui en voudrais, c’est l’équipe » a-t-il lâché dans des propos rapportés par RMC Sport.