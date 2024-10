Rabiot - OM : Il révèle un conflit avec le PSG !

Axel Cornic

Libre depuis son départ de la Juventus en juillet dernier, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en signant pour l’Olympique de Marseille. L’international français était lié à des gros clubs européens comme Liverpool ou Arsenal, mais c’est surtout son passé au Paris Saint-Germain qui a participé à alimenter les débats autour de son arrivée.

Bien après la fin du mercato estival, l’OM a peut-être bouclé la meilleure recrue d’un été très agité. International français et reconnu et très apprécié aux quatre coins de l’Europe, Adrien Rabiot a décidé de poursuivre sa carrière à Marseille. Et cela sans que le club phocéen ne débourse le moindre sou en indemnité de transfert, puisque le milieu de terrain était libre de tout contrat.

Signer à l’OM, Sakho n’aurait jamais fait ça !

Mais si certains ont applaudi le joli coup marseillais, d’autres se sont insurgé contre l’arrivée de Rabiot. Ce dernier a en effet débuté sa carrière du côté du grand rival du PSG, ce que certains n’ont pas manqué de souligner comme son ancien coéquipier Mamadou Sakho ! Lors de l’arrivée du milieu à l’OM, l’ancien Parisien avait en effet assuré qu’il n’aurait jamais pu faire le même choix. « Un joueur qui porte le maillot du PSG n’a pas le droit de porter celui de Marseille. Je suis un vrai Parisien et je préfère arrêter ma carrière plutôt que porter celui de l’OM » avait-il notamment déclaré, au micro de Canal + Sport Afrique.

Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi, le défenseur central de 34 ans a une nouvelle fois parlé de ce choix d’Adrien Rabiot de rejoindre l’OM. « Si Adrien a fait ce choix ça lui est propre et personne n’a à juger son choix, je le respecte » a expliqué Mamadou Sakho, au micro de RMC Sport. « Je ne sais pas comment il est parti du PSG, il y a peut-être eu du conflit, c’est son histoire. Mais personnellement, en tant que pur Parisien, jamais je n’oserai porter le maillot de Marseille ».