Du lourd est annoncé à l’OM !

Alors qu’il ne s’était plus imposé à domicile depuis le 14 septembre dernier face à l’OGC Nice (2-0), l’OM a renoué avec le succès au Stade Vélodrome dimanche soir, lors de la réception de l’AS Monaco (2-1). Une victoire qui replace les Olympiens à la deuxième place du championnat de France et qui permet « le retour des ambitions » pour Vincent Moscato.

Cela faisait presque trois mois que les supporters marseillais attendaient cela. Dimanche contre l’AS Monaco (2-1), l’OM a obtenu sa première victoire au Stade Vélodrome depuis la réception de l'OGC Nice le 14 septembre dernier (2-0). Un succès important dans la course à la Ligue des champions qui permet aux Olympiens de redevenir dauphin du PSG.

« C’est le retour des ambitions »

D’autant plus que cette victoire intervient après deux grosses déceptions à domicile, face au PSG (0-3) et à l’AJ Auxerre (1-3). « Tu bats Monaco qui est un prétendant pour les trois premières places. En plus tu gagnes avec la manière dans une ambiance incroyable. C’est le retour des ambitions », a estimé Vincent Moscato, dans le Super Moscato Show sur RMC.

« C’est un déclic et il faut qu’il se confirme »

Vincent Moscato a ajouté : « Sur le papier, depuis le début, ce n’est pas une équipe de pipes ! On ne comprenait pas que ça ne marche pas. C’est un déclic et il faut qu’il se confirme. C’est dommage qu’ils n’aient pas battu le PSG l’autre jour. »