Clash dans le vestiaire de l’OM ? La grande annonce de Riolo

Si Roberto de Zerbi souhaitait profiter du mini-stage organisé pour solidifier les liens dans le groupe, c'est réussi. Face à l'AS Monaco, le groupe marseillais a affiché une belle cohésion, qui lui a permis de repartir du Vélodrome avec les trois points. Après le coup de sifflet final, le journaliste Daniel Riolo a souligné l'état d'esprit de la formation marseillaise.

Roberto de Zerbi a surpris tout le monde en proposant un mini-stage de quatre jours à son groupe. Une mise au vert bénéfique puisque l’OM est venu à bout de l’AS Monaco (2-1) en affichant un visage combatif et une solidarité de tous les instants.

Riolo a apprécié le visage de l'OM

Au micro de RMC, Daniel Riolo a souhaité mettre en avant l’état d’esprit affiché par l’OM. Dans ce choc, le journaliste a retrouvé des joueurs, qui ont pris du plaisir sur le terrain dans un Vélodrome des grands soirs.

« L’état d’esprit est irréprochable »

« Ce qui caractérise le mieux l’OM cette saison, que ce soit bien ou mal, c’est leur bonne volonté. Ils veulent tous kiffer entre eux, et l’état d’esprit est irréprochable. Le problème c’est que t’as une équipe en face, et si l’équipe en face elle exploite tes faiblesses comme ça été le cas au Vélodrome souvent cette année… Ce soir on l’a pas eu, et c’est super positif pour l’OM ! » a lâché Riolo.