L’OM quitte Marseille, Greenwood valide totalement !

Désireux de resserrer les liens dans son groupe, Roberto De Zerbi a opté pour un stage de cohésion à une heure de Marseille, à Mallemort, la semaine passée. Cette expérience en dehors de la cité phocéenne est une réussite puisque les joueurs ont adoré leur expérience, à l'image de Mason Greenwood.

Tenu en échec jusque dans les dernières secondes du temps réglementaire, l'OM est parvenu à décrocher la victoire face à l'AS Monaco grâce à un pénalty de Mason Greenwood. Une victoire fondatrice pour les Phocéens qui avaient passé la semaine à préparer leur match loin de Marseille, à Mallemort. Le but de ce stage était de souder un groupe qui manquait de repères et aussi de confiance. Cela a fait le plus grand bien à Mason Greenwood.

«Ce moment a été vraiment important pour nous»

« Cela a permis de retrouver un bel esprit d’équipe et une bonne ambiance. Nous sommes beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe, donc ce moment a été vraiment important pour nous. Cela nous a aidés à nous sentir plus comme une famille, plus connectés en tant qu’équipe », a déclaré l'attaquant de l'OM en zone mixte, heureux d'avoir retrouvé le chemin de la victoire au Vélodrome.

«Cette solidarité nous a aidés à revenir dans le match»

« La clé était de rester fidèles à nos principes. Même lorsque nous étions menés 1-0, nous avions l’impression de dominer le jeu. Nous savions que nous pouvions revenir en deuxième période, marquer deux buts et gagner le match. Et c’est exactement ce que nous avons fait. Nous n’avons pas ressenti de pression. Nous avons réussi à nous sentir comme un vrai groupe. Nous sommes restés unis sur le terrain, ce qui nous a permis de continuer à avancer. Cette solidarité nous a aidés à revenir dans le match, et c’est ce qui a fait la différence », a ajouté Mason Greenwood.