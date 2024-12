Crise au PSG : Le Qatar prêt à passer à l’action ?

Arnaud De Kanel

Le PSG traverse une mauvaise passe. Au bord de l'élimination en Ligue des champions, le club de la capitale aurait pourtant prolongé de deux saisons Luis Enrique. Et alors que le vestiaire émettrait de sérieux doutes sur l'entraineur espagnol, le Qatar garderait confiance en son coach.

Le vestiaire du PSG se rebelle. Les coéquipiers d'Ousmane Dembélé seraient de moins en moins réceptifs au discours de Luis Enrique. La gestion de l'entraineur espagnol en agaceraient même certains et des premières tensions auraient éclaté. De quoi remettre en cause l'avenir de l'entraineur parisien ?

Enrique a prolongé

Selon plusieurs sources concordantes, Luis Enrique aurait prolongé son contrat avec le PSG. Lié jusqu'en 2025, l'entraineur espagnol aurait étendu son bail de deux ans, et ce dans une période de tempête pour le club de la capitale. « On ne changera rien. Que l’on sorte ou que l’on gagne, c’est exactement la même chose. Je l'ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. Est-ce qu'ils vont prolonger ? J'ai confiance oui, c’est ce qu’on veut », assurait Nasser Al-Khelaïfi pour RMC.

Le Qatar surveille la situation

Du côté du Qatar, on ne veut pas céder à la panique non plus. D'après les informations du Parisien, les Qataris surveilleraient la situation attentivement mais ils maintiendraient leur confiance. A voir si cela évoluera.