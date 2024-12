OM : Riolo balance sur la mère de Rabiot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto de Zerbi a-t-il enfin trouvé son équipe-type ? Après sa victoire face à Lens, l'entraîneur de l'OM a reconduit son onze titulaire avec le même résultat. Arrivé cet été, Adrien Rabiot a pris place devant le milieu de terrain, au côté de Mason Greenwood. Malgré la victoire du club marseillais face à l'AS Monaco ce dimanche, Daniel Riolo a souligné les limites de l'international français à ce poste.

Est-ce les effets du mini-stage organisé par Roberto de Zerbi ? Quoi qu’il en soit, l’OM a affiché un visage combatif pour venir à bout de l’AS Monaco au Vélodrome. Pour cette rencontre, le technicien avait aligné son équipe en 3-4-2-1 avec un Adrien Rabiot plus haut sur le terrain qu’à l’accoutumée. Mais pour Daniel Riolo, ce n’est pas le poste dans lequel le milieu de terrain français s’épanouit le plus.

Riolo pointe un problème avec Rabiot

« On sait ce que je pense de lui, mais ça reste un bon joueur de foot. En revanche, jamais de la vie il peut jouer là où il a joué ce soir. Le mettre dans ce positionnement-là ce soir, c’est vraiment pas lui rendre service. C’est pas à ce poste que Rabiot va être utile. Si tu joues avec ces trois là, ils ont un profil identique » a déclaré Daniel Riolo.

« Sa maman n’a pas voulu. »

Selon la journaliste, Adrien Rabiot aurait pu espérer mieux s'il n'avait pas suivi les conseils de sa mère. « Pourquoi je critique souvent Rabiot ? Parce que gars-là avait tout pour être devant la défense. Sa maman n’a pas voulu, donc lui non plus. Et moi je pense que ça a foutu en l’air toutes ses possibilités. Plus haut, il n’accélère pas, il ne sait pas faire accélérer le jeu, donc à partir du moment où t’as Hojberg et Rongier qui peuvent jouer devant, tu ne peux pas avoir trois mecs comme ça. Parce que l’OM ne créer pas assez, ce soir ils ne créent pas assez de jeu ! C’est une victoire très importante pour l’OM, mais il y a encore beaucoup de questions en suspens... » a confié Riolo durant l’After Foot ce dimanche.