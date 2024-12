L'OM a trouvé son nouveau leader, grosse annonce

Arnaud De Kanel

Roberto De Zerbi semble avoir trouvé la bonne formule. Alors que son OM manquait d'équilibre, le coach italien a décidé de remettre Valentin Rongier dans son onze et son pari est payant. Déjà très en vue à Lens la semaine dernière, l'ancien nantais a été très bon contre Monaco dimanche. Il est sans aucun doute le leader de cet effectif.

Il y a désormais un OM avec, et un OM sans Valentin Rongier. Depuis qu'il s'est installé dans le onze aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg, l'ancien nantais a redonné de l'équilibre à son équipe, et des repères à ses coéquipiers. Le guide Rongier est de retour comme l'a confirmé Roberto De Zerbi.

Mercato : Un joueur de «très haut niveau» a signé à l’OM ! https://t.co/7kQyS3OZMV pic.twitter.com/wW8keOJ1tJ — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

«Il a des caractéristiques uniques»

« Rongier a énormément de qualités dans le jeu. Il a des caractéristiques uniques dans cette équipe et il nous apporte de l'équilibre défensif. J'aurais pu penser à le remplacer et à faire descendre Rabiot plus bas pour forcer le match en ajoutant un attaquant. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il apporte de l'équilibre, mais aussi du jeu. Et c'est ce que je veux : jouer. Je veux qu'on construise ballon au sol et qu'on réussisse à croire en ce qu'on fait », a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse.

Rongier refait l'unanimité

Encore une fois, malgré l'arrivée d'un nouvel entraineur, Valentin Rongier s'est refait une place dans le onze de l'OM. Olympien le plus régulier depuis près de 5 ans, le milieu de terrain est indispensable à son équipe.