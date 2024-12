Gros retour à l’OM, il annonce du lourd

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victime d'une fracture de la rotule fin 2023, Valentin Rongier n'avait pas pu jouer jusqu'à la fin de la saison. De retour dans le groupe l'été dernier, il a logiquement un peu perdu son statut et n'a que très peu joué jusqu'à présent. Le milieu de terrain cherche à retrouver sa place et il serait en bonne voie. Son ancien coéquipier Valère Germain le voit bien s'imposer dans l'effectif de Roberto De Zerbi.

Depuis le début de la saison, Valentin Rongier n'a été titulaire qu'à deux reprises avant le match de dimanche soir face à Monaco. Le milieu de 29 ans a vu une grosse concurrence arriver au milieu de terrain l'été dernier et forcément il a moins d'occasions de s'imposer. Mais sa prestation convaincante face à Lens pourrait jouer en sa faveur. L'ancien capitaine pourrait finir par retrouver son brassard à l'OM.

Mercato - OM : Une fake news annoncée pour cet international français https://t.co/5TrspDWbV6 pic.twitter.com/LI2bHtEaKb — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

« C'est un joueur primordial »

Présent à l'OM depuis 2019, Valentin Rongier a gagné en expérience et s'est forgé une réputation de joueur de confiance au fil des années. Il a souvent fait beaucoup de bien au club de la cité phocéenne et ses qualités pourraient encore servir à l'OM s'il parvient à faire un retour plus important. « Il revient bien et l'OM a tout intérêt à lui redonner le crédit qu'il avait avant. Je ne le choisis pas parce que je le connais bien et qu'on est potes, mais franchement, c'est un joueur primordial dans une équipe » analyse Valère Germain avant le match face à Monaco dans les colonnes de L'Equipe.

Rongier pour reprendre sa place ?

Capitaine de l'OM avant sa fracture l'an dernier, Valentin Rongier a vu que l'effectif a beaucoup changé ces derniers mois. Malgré tout, avec ses récents efforts, il pourrait finir par convaincre Roberto De Zerbi de continuer à lui accorder de la confiance. « Il est très intelligent, il lit bien le jeu, se cale toujours parfaitement dans les espaces. Il mérite de revenir dans la lumière et pas seulement parce qu'il a marqué à Lens (3-1) la semaine dernière » poursuit son ancien coéquipier.