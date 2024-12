OM : Le mercato s’emballe pour un indésirable de De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le prêt de Pau Lopez à Gérone tourne à la catastrophe. Le portier espagnol, qui appartient toujours à l'OM, n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu cette saison et un départ est plus que jamais d'actualité. De nombreuses équipes, notamment françaises, auraient pris des renseignements sur sa situation.

Le déclassement de Pau Lopez a été spectaculaire. Considéré comme un cadre de l’OM la saison dernière, le portier espagnol a été poussé au départ par Roberto de Zerbi. « Comme vous le savez cela a été un moment un peu compliqué pour moi. Marseille m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi donc j’ai regardé les options qui s’offraient à moi » a confié le gardien espagnol au moment de faire ses adieux à l’OM.

Pau Lopez vit un calvaire

Courtisé par l’Atlético et Côme, Pau Lopez a finalement rejoint Gérone sous la forme d’un prêt d’une saison. Mais depuis le début de la saison, Paulo Gazzaniga occupe la place de titulaire et le portier marseillais est réduit au banc. Le gardien marseillais vit une situation délicate et les différentes parties tentent de trouver une solution.

Un retour en Ligue 1 pour Pau Lopez ?

Selon les informations de Relevo, Pau Lopez a déjà été sollicité par plusieurs formations. La presse espagnole évoque un intérêt de deux clubs français, et d’un club italien. Des renseignements ont été pris sur sa situation. Reste à connaître la position de l’ancien de l’AS Roma.