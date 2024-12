OM : «Il me ressemble», De Zerbi se lâche sur une recrue !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce samedi, Roberto De Zerbi s’est longuement exprimé au sujet de Pierre-Emile Højbjerg, qui était à ses côtés. Le milieu de terrain danois est l’un des très bons coups de l’Olympique de Marseille sur le mercato, puisqu’il n’a pas mis longtemps à s’imposer comme un titulaire indiscutable.

Pour lancer un tout nouveau projet avec Roberto De Zerbi, l’OM n’a pas hésité à faire table rase en se séparant de plusieurs cadres. Mais des nouveaux sont arrivés et c’est notamment le cas de Pierre-Emile Højbjerg, recruté du côté de Tottenham pour une somme entre 13 et 15M€ et rapidement devenu un pilier de l’équipe.

« Hojbjerg, au niveau du caractère, me ressemble »

A la veille du choc face à l’AS Monaco en Ligue 1, Roberto De Zerbi s’est exprimé au sujet de sa recrue estivale, qui était d’ailleurs présente à ses côtés en conférence de presse. « Je le vois très proche de moi au niveau du caractère, de sa façon de comprendre le leadership. Rabiot est pareil au niveau de la passion et de son amour pour le football. Mais Hojbjerg, au niveau du caractère, me ressemble davantage » a expliqué le coach de l’OM.

« On a vraiment beaucoup de chance de l’avoir »

« Footballistiquement, c'est un joueur, tout le monde le voit, mais son importance est aussi au quotidien » a poursuivi Roberto De Zerbi, qui va disputer ce dimanche son 13e match officiel sur le banc de l’OM. « Sur le terrain, dans ce qu'il fait avec ses coéquipiers, pour le club, avec moi également, avec le staff. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce joueur ».