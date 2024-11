De Zerbi annonce un grand renfort, l'OM jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé, Valentin Rongier avait manqué quasiment l'intégralité de la saison dernière. De retour depuis le début de saison, le milieu de terrain a d'abord été utilisé avec parcimonie par Roberto De Zerbi qui semble toutefois avoir décidé de définitivement en faire un titulaire à l'OM. Un sacré renfort pour les Marseillais, ce qui ne manque pas d'enthousiasmer Pierre-Emile Hojbjerg.

Après quasiment une saison complète d'absence, Valentin Rongier a fait son grand retour à la compétition. Utilisé avec parcimonie par Roberto De Zerbi jusque-là, l'ancien Nantais a fait un retour fracassant dans le onze de départ olympien. Après plusieurs prestations décevante, l'entraîneur de l'OM a délaissé son système avec deux milieux terrain pour un 4-3-3 au sein duquel Valentin Rongier est aligné aux côtés d'Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg. Ce dernier ne cache d'ailleurs pas sa joie d'évoluer avec Rongier.

Rongier fait l'unanimité à l'OM

« Valentin Rongier, quand j'ai joué contre lui en 2022 en Ligue de Champion, je sentais un joueur avec des qualités, techniquement propre. J'ai vu les mêmes choses ici, avec une personnalité. Tu vois qu'il a été capitaine pendant plusieurs années. Il n'a pas lâché, du tout. Son entrée dans l'équipe, il a fait un super match. On a besoin de joueurs comme ça, c'est une exemple de comment se comporter quand les choses sont plus difficiles. Il a montré le chemin et il doit continuer à être un leader, un exemple. Plus on en aura, plus l'équipe va grandir », lance Pierre-Emile Hojbjerg en conférence de presse.

«Quand j'ai joué ici avec Brighton, j'adorais ce joueur»

Et cela tombe bien puisque Roberto De Zerbi, également présent devant les médias, a confirmé qu'il garderait le même système à l'occasion du choc contre l'AS Monaco dimanche soir. « Tu veux savoir si Rongier va jouer ? Il va jouer », promet l'entraîneur de l'OM avant de s'enflammer pour Valentin Rongier : « Je ne sais pas si on a trouvé la configuration juste. On verra au fil de la saison. Je pense que Rongier a des caractéristiques différentes des autres milieux de terrains. Il est le géomètre, celui qui maintient l'ordre. Il sortait de 8 mois de blessure, il fallait du temps pour qu'il revienne. Quand j'ai joué ici avec Brighton, j'adorais ce joueur ».