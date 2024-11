Mercato - OM : Une fake news annoncée pour cet international français

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato hivernal approche et durant le mois de janvier, l’un des gros chantiers de l’OM pourrait concerner la défense. Alors que le club phocéen fait preuve d’une fébrilité dans ce secteur, Roberto De Zerbi pourrait avoir du sang neuf. En ce sens, le nom de Benoit Badiashile a été associé à l’OM, mais voilà que le joueur de Chelsea serait très loin de débarquer.

Selon les dernières informations de L’Equipe, Roberto De Zerbi exigerait trois recrues en défense pour le mercato hivernal. L’entraîneur de l’OM voudrait un arrière droit, ainsi qu’un défenseur central gaucher et un défenseur central droitier. Ça va donc bouger dans l’arrière-garde olympienne et surtout en charnière. Un secteur où on annonçait notamment un intérêt de l’OM pour Benoit Badiashile (Chelsea).

Rien entre l’OM et Badiashile

International français, Benoit Badiashile fera-t-il alors son retour en Ligue 1, lui qu’on a connu à l’AS Monaco ? Selon les informations de Footmercato, la réponse est non. Malgré les rumeurs annonçant un intérêt et une approche de l’OM pour le joueur de Chelsea, FM fait savoir que rien de tout cela ne serait concret à propos de Badiashile.

Il va rester à Chelsea

En parallèle, Benoit Badiashile serait également courtisé en Italie et en Allemagne. Néanmoins, alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2030 avec Chelsea, la tendance est à ce qu’il continue au sein du club londonien. Concentré sur son aventure chez les Blues, le joueur d’Enzo Maresca ne devrait donc pas bouger lors du mois de janvier.