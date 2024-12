OM : Une icône de retour, Benatia fait une grande annonce

Arnaud De Kanel

Cet été, un visage familier a refait surface sur la Canebière : Fabrizio Ravanelli. L’ancien attaquant emblématique de l'OM a endossé un tout nouveau rôle au sein du club, celui de conseiller institutionnel. Une mission taillée sur mesure pour cet homme de caractère, qui n’a pas tardé à se rendre indispensable. Medhi Benatia n'en dit que du bien.

L'OM a mis les bouchées doubles pour insuffler un nouveau souffle à son effectif. Pas moins de douze recrues ont rejoint les rangs du club, témoignant d’une volonté claire de redessiner l’avenir sportif du groupe. Mais les changements ne se limitent pas au terrain. Le banc de touche a également accueilli un visage neuf et prometteur : Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, réputé pour son style de jeu audacieux et offensif, s’est vu confier la mission de redorer le blason phocéen. Autre arrivée notable : Fabrizio Ravanelli. L’ancien attaquant mythique de l’OM revient à Marseille, non pas crampons aux pieds, mais en tant que conseiller stratégique. L'Italien est très apprécié en interne.

«Ce sont des gens comme ça sur lesquels on peut s’appuyer»

« C’est une personne qui aime beaucoup le club, un passionné de ballon et un homme toujours positif. Ce sont des gens comme ça sur lesquels on peut s’appuyer. Il a gagné des titres, notamment la C1 (1996) lors de la belle époque de la Juve. Il sait ce que c’est que la gagne, le travail, la rigueur ou la mentalité italienne. Il a toutes ces valeurs en lui », confie Medhi Benatia pour Le Parisien ce dimanche. En conférence de presse, Roberto De Zerbi n'a pas non plus manqué de saluer la présence de Ravanelli.

De Zerbi valide également

« Ravanelli est déterminant au sein du staff, surtout parce qu'il a joué ici, par sa personnalité, son intelligence, il sait intervenir au moment juste, en employant les bons mots. Pour le club, ses dirigeants, mais également pour nous sur le terrain, il est là avec nous lors des mises au vert. C'est une ressource humaine importante pour nous », a lâché le coach de l'OM samedi.