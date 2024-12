C’est confirmé, les joueurs de l'OM ont une énorme crainte

Arnaud De Kanel

Giflé par le PSG et l'AJ Auxerre, l'OM rencontre d'énormes difficultés à domicile. Et il n'y aurait pas besoin d'aller chercher trop loin pour expliquer les problèmes des Marseillais au Vélodrome. Staff et cadres auraient remarqué que certains joueurs tremblaient à l'idée de jouer dans le volcan.

L'OM retrouve le stade Vélodrome ce dimanche soir à l'occasion de la réception de l'AS Monaco. Un match particulier pour les hommes de Roberto De Zerbi qui n'ont plus triomphé devant leur public depuis le 14 septembre dernier et un succès 2 à 0 contre l'OGC Nice de Franck Haise.

L'OM n'y arrive pas au Vélodrome

Cette saison, le bilan de l'OM au Vélodrome est famélique. Deux matchs nuls face au SCO Angers et au Stade de Reims, deux défaites face au PSG et à l'AJ Auxerre, et une seule victoire, face à Nice donc. A l'inverse, les Olympiens cartonnent à l'extérieur. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce changement de visage ? Tout simplement de la peur selon un proche du vestiaire qui rapporte le constat émis par le staff et certains cadres.

«Certains avaient les jambes qui tremblaient devant le public marseillais»

« Le staff et la plupart des joueurs expérimentés ont bien noté que certains avaient les jambes qui tremblaient devant le public marseillais. Et ils ont envie d'effacer cette fébrilité, les cadres veulent transmettre de bonnes ondes », confie ce dernier au journal L'Equipe. Réaction attendue ce dimanche soir face à l'AS Monaco.