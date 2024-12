OM : L’étonnant surnom donné à Adrien Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, l’OM accueille l’AS Monaco. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot aura face à lui un joueur qu’il connait très bien : Denis Zakaria. En effet, le Français et le Suisse ont évolué ensemble du côté de la Juventus. Avant cette rencontre, Zakaria s’est d’ailleurs exprimé sur Rabiot, dévoilant le surnom qui lui été donné.

Après 5 saisons du côté de la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de revenir en France et le voilà désormais à l’OM. Le milieu de terrain s’apprête d’ailleurs à retrouver l’un de ses anciens coéquipiers de la Vieille Dame. En effet, ce dimanche, face à l’AS Monaco, Rabiot aura face à lui Denis Zakaria avec qui il a donc joué en Italie.

« Un super mec et un super joueur »

Pour Monaco Matin, Denis Zakaria est revenu sur ses moments passés avec Adrien Rabiot à la Juventus. Le joueur de l’AS Monaco a alors notamment confié : « C’est un super mec et un super joueur. Pour moi il est sous-coté, très dangereux. Il a un potentiel énorme, une grosse capacité de courses ».

« À la Juve, on l’appelait le cheval »

Zakaria a ensuite révélé le surnom qui était donné à Adrien Rabiot, lâchant : « À la Juve, on l’appelait le cheval parce qu’il n’arrêtait pas de courir (sourire). Je connais très bien ses qualités, on va devoir porter notre attention sur lui. C’est un joueur très costaud, on a eu pas mal de duels à l’entraînement ».