OM - Rabiot : De Zerbi a trouvé la formule magique ?

Roberto De Zerbi possède un effectif particulièrement bien fourni au milieu de terrain. La semaine passée face au RC Lens, il a sans doute trouvé son trio dans l'entrejeu avec Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg et l'inévitable Valentin Rongier, buteur lors de cette rencontre.

Arrivé à l'OM cet été, Roberto De Zerbi tarde à imposer sa patte. Entre les blessures et les suspensions, l'Italien change souvent de onze. Au milieu de terrain, il n'a toujours pas trouvé d'équilibre mais il a certainement fait un grand pas la semaine passée face au RC Lens. En effet, le trio Rabiot-Hojbjerg-Rongier a donné satisfaction. Il est donc susceptible que De Zerbi refasse confiance à ce trio dimanche contre l'AS Monaco.

Rongier, le retour qui change tout ?

Le retour de Valentin Rongier dans le onze a permis à Adrien Rabiot d'évoluer un cran plus haut. D'ailleurs, Roberto De Zerbi et Pierre-Emile Hojbjerg n'ont pas manqué de saluer le retour gagnant de l'ancien nantais, preuve de son importance au sein de l'effectif. « Valentin Rongier, quand j'ai joué contre lui en 2022 en Ligue de Champion, je sentais un joueur avec des qualités, techniquement propre. J'ai vu les mêmes choses ici, avec une personnalité. Tu vois qu'il a été capitaine pendant plusieurs années. Il n'a pas lâché, du tout. Son entrée dans l'équipe, il a fait un super match. On a besoin de joueurs comme ça, c'est une exemple de comment se comporter quand les choses sont plus difficiles. Il a montré le chemin et il doit continuer à être un leader, un exemple. Plus on en aura, plus l'équipe va grandir », a notamment confié le Danois. De Zerbi est tout aussi emballé par Rongier qu'il titularisera dimanche.

De Zerbi s'enflamme pour Rongier

« Tu veux savoir si Rongier va jouer ? Il va jouer. Je ne sais pas si on a trouvé la configuration juste. On verra au fil de la saison. Je pense que Rongier a des caractéristiques différentes des autres milieux de terrains. Il est le géomètre, celui qui maintient l'ordre. Il sortait de 8 mois de blessure, il fallait du temps pour qu'il revienne. Quand j'ai joué ici avec Brighton, j'adorais ce joueur », a déclaré le coach de l'OM qui a peut-être trouvé la formule magique.