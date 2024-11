Une légende revient à l'OM, De Zerbi valide !

Arnaud De Kanel

Cet été, Fabrizio Ravanelli a fait son retour à l'OM. Ce dernier a été nommé conseiller institutionnel et il était toujours là pour accueillir les nouvelles recrues. Il est également très proche de Roberto De Zerbi qui est très satisfait de son arrivée.

L'OM a recruté douze nouveaux joueurs cet été. Le club phocéen a également accueilli un nouvel entraineur en la personne de Roberto De Zerbi, ainsi qu'un nouveau conseiller avec Fabrizio Ravanelli. L'ancienne gloire olympienne a fait un retour remarqué dans l'organigramme.

Ravanelli de retour à l'OM

« Revenir à l’OM, 25 ans plus tard, dans ce rôle de conseiller, constitue pour moi une véritable source de fierté et implique également une grande responsabilité. L’OM et ses supporters représentent assurément l’une des plus belles pages de ma carrière et je reviens à Marseille avec enthousiasme afin de mettre mon expérience au service de l’Institution et du Président Longoria », confiait Ravanelli à son arrivée. Roberto De Zerbi est satisfait de sa présence.

«Une ressource humaine importante pour nous»

« Ravanelli est déterminant au sein du staff, surtout parce qu'il a joué ici, par sa personnalité, son intelligence, il sait intervenir au moment juste, en employant les bons mots. Pour le club, ses dirigeants, mais également pour nous sur le terrain, il est là avec nous lors des mises au vert. C'est une ressource humaine importante pour nous », a confié le coach de l'OM en conférence de presse ce samedi.